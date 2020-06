Samstag, 27 Juni 2020 | 26.179

Die Menschenrechte ... in Zeiten von SMS und eMails ...

Franz Beckenbauer hat mal gesagt ...

ich muß nicht wissen … ‘wie’ die Technik funktioniert ...



ich muß mich nur darauf verlassen können …

‘daß’ sie funktioniert ...



man könnte fast sagen … daß das sein Geheimnis war beim Spiel wie beim Training …

bloß umgekehrt ...



vielleicht sogar diese Magie ... die von seinem Spiel ausging ...

vor allem in München vor heimischer Kulisse ... aber auch anderswo ...



denn damit beim Spiel dann alles funktioniert …

muß man vorher genau wissen … was und wie wenn nicht wo man trainiert ...



man kann aber nicht alles immer auf die Technik schieben …

wenn etwas nicht funktioniert …



Kabelbrüche und Funklöcher …

selbst Wolkenbrüche und Mauselöcher behinderten schon die Informationsautobahnen ...



und manchmal liegt die Tücke des Objekts gar nicht am Objekt …

sondern am Subjekt …



aber auch das renkt sich dann irgend wie wieder ein …

auch wenn man nicht genau weiß wie … plötzlich funktionierts eben wieder ...



bzw wo etwas hemmt und klemmt ...

'naht das Rettende auch' (m/w/d) ... oder so ...



es ist ... als würde die 'Natur' ein Menschenrecht auf Kommunikation zugestehen ...

also das was die 'Kultur' grundsätzlich und prinzipiell versagt ...



genauer gesagt die gewaltengeteilte Politische Führung im allgemeinen ...

und das Bundesverfassungsgericht im besonderen ...



und natürlich gibt es auch andere gute Trainer ...

wie zum Beispiel gerade Jürgen Klopp ...



'auch einer ... der Hörzu Zuhause hat' ...

die Basis aller Kommunikation ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten und andere Hinduisten ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen