Freitag, 26 Juni 2020 | 26.178

die Menschenrechte und ... die Sicherheit ...

zum Beispiel Deutschlands Sicherheit im Netz ...

das ist so ähnlich wie Israels Sicherheit und die deutsche Staatsraison ...



wie sicher ist Deutschland im Netz ? die Antwort ergibt sich aus der Gegenfrage ...

wie sicher ist jemand der eine Strafe verbüßt im Gefängnis ...



die Bedeutung der Menschenrechte liegt darin ...

(1) daß die Bürger etwas haben wofür sie demonstrieren können ...



(2) daß die Regierungen etwas haben ... womit sie angeben können ...

wie toll das alles in Deutschland geregelt ist ...



bzw Frau Merkel ... wenn sie in China war ... sagen kann ...

ja wir haben auch über die Menschenrechte gesprochen ...



(3) alle möglichen Organe und Organisationen etwas haben ...

was sie als Geschäftsmodell entwickeln und von der Regierung Geld kriegen können ...



diese Organisationen merken nicht ... bzw sie wollen es natürlich nicht wahrhaben ...

daß sie für eine Diktatur arbeiten ...



bzw es ist ihnen egal ... es kümmert sie nicht ...

ähnlich dem Bäcker der Hoflieferant ust und sagt ...



Hauptsache es kauft jemand meine Brötchen ...

wer sie kauft ist mir doch egal ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamiten und andere Antisemiten ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







