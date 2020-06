Donnerstag, 25 Juni 2020 | 26.177

'Die' Menschenrechte und ... 'das' Recht ...

mit dem Recht das ist wie mit der Vorfahrt …

das heißt es nützt einem nichts … wenn ein anderer sie einem nimmt ...



man könnte auch sagen …

mit dem Recht … das ist wie mit der Ehe ...



als allmählich klar wurde … daß Männer nicht nach Belieben Frauen vergewaltigen und versklaven ...

bzw mißhandeln und mißbrauchen etc dürfen … wurde der Harem bzw die Ehe erfunden …



was nichts anderes heißt … als daß die Vergewaltigung (…) zu zwar bestimmten ...

aber mehr oder weniger fadenscheinigen Bedingungen legalisiert wird …



und als allmählich klar wurde … daß Herrscher …

Kaiser und Könige etc … Päpste und Bischöfe etc …



nicht nach Belieben das Volk vergewaltigen und versklaven … mißhandeln und mißbrauchen dürfen …

wurde der Rechtsstaat erfunden …



was ebenfalls nichts anderes heißt … als daß die Vergewaltigung (…) zu zwar bestimmten aber mehr oder weniger fadenscheinigen Bedingungen legalisiert wird ...



es ist zur Zeit nicht auszuschließen … daß vielleicht doch noch rechtzeitig allmählich auch klar wird ...

daß die Sache mit dem Rechts-staat die bisher größte Verarsche der Völker aller Zeiten ist …



die mit dem Recht geschweige den ‘Rech-ten’ des Volkes und der Bürger oder gar der Menschen ...

geschweige der Natur … der Tiere … der Pflanzen …



überhaupt nichts zu tun hat … sondern eine ebenso hinterhältige wie hinterlistige Legalisierung

der Diktatur ist ...



‘es dürfte vor allem deshalb allmählich klarwerden …’ daß es so nicht weitergehen kann …

weil die Natur angesichts des Klimawandels etc … gerade dabei ist zu zeigen ...



daß sie noch unbarmherziger zuschlagen und zurückschlagen kann …

als es selbst die bisher grausamste Diktatur vermocht hat ...



es wird klarwerden … daß diese Lage … in die uns die Diktatur Angela Merkels hineingeführt

und sie systematisch immer weiter verschlimmert hat ...



mit den Mitteln der Diktatur … also der Vergewaltigung des Volkes … nicht zu lösen ist ...

sondern nur mit den Mitteln der Demokratie … also der Herrschaft des Volkes …



im Gegensatz zu den Zeiten der Einführung der Ehe unter Beibehaltung der unkultivierten …

wenn nicht unzivilisierten Gewalt des Mannes …



sowie den Zeiten der Einführung des so genannten Rechtsstaats ...

unter Beibehaltung der unangepaßten Herrschaft der Monarchen …



haben wir heutzutage zumindest in dieser unserer Bundesrepublik Deutschland …

eine großartige Verfassung …



in der die Bedingungen für eine funktionierende Demokratie hinreichend beschrieben sind ...

man müßte sich bloß endlich mal dran halten …



statt erneut zu versuchen … auch diese Verfassung wieder im Sinne der Diktatur bzw der unkontrollierten Herrschaft von Mächtigen und Reichen zu mißbrauchen ...



mit anderen Worten … auch und gerade die Demokratie braucht Führung … das heißt …

die Monarchie / der Adel haben diesen wichtigen Zeitpunkt regelrecht verschlafen …



man kann doch nicht einfach in einen Saal in dem das Volk versammelt ist hineinrufen …

Hallo … Ihr wolltet doch immer die Demokratie … hier habt Ihr sie … macht Euern Dreck alleene …



1918 wußte niemand was damit anzufangen …

was zwangsläufig zu der bekannten Entwicklung führen mußte …



und die Monarchien … soweit es sie heute noch gibt … haben es bis heute noch nicht verstanden ...

obwohl sich das praktisch jederzeit ändern ließe ...



‘was zwangsläufig zu der bekannten Entwicklung führen mußte …’ die uns dann …

erstaunlich genug … unsere heute geltende Verfassung beschert hat ...



diese Verfassung ist objektiv die bisher höchste Stufe des Rechts …

die ein zivilisierter Staat in dieser Welt bisher erreicht hat …



danach gilt in einem als Republik eingerichteten und ausgeübten demokratischen und sozialen Staat die Herrschaft des Volkes

das heißt … es gibt keine natürlichen oder sonst existenten geschweige denn mehr oder weniger selbsternannten ‘Führer’ …



sondern alle politisch verantwortlichen Repräsentanten müssen gewählt werden ...

müssen sich aber bei der Ausübung ihres Amtes an den Interessen und Bedürfnissen des Volkes



orientieren … etwa so wie Eltern sich um Wohl und Sorge … Bildung und Erziehung etc

ihrer Kinder kümmern müssen ...



und eine Dritte Gewalt kontrolliert und korriert so … daß die Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile …

bzw das Schiff auf dem Kurs der verfassungsmäßigen Ordnung bleibt …



bzw niemand mehr versucht und es unternimmt … die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen

bzw versucht … in einem sich aufbauenden ‘richtigen Leben’ sein falsches Leben zu integrieren …



Demokratie als Republik ist also wie ein Raumschiff … bei dem auch ständig kontrolliert und korrigiert werden muß …

daß es auf dem richtigen Kurs ist ...



