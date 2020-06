Mittwoch, 24 Juni 2020 | 26.176

Die Menschenrechte und ... die Panke ...

zu den schönsten Parks in Berlin gehört ohne Zweifel der ‘Park an der Südpanke’ …

aber es ist eben ein Park … das heißt von Wildkräutern keine Spur …



der Park an der Südpanke …

das ist da wo die Panke dann unter dem Beton der Zivilisation verschwindet ...



beziehungsweise paradoxerweise unter dem Museum für Naturkunde ...

hinter dem Krankenhaus für die Bundeswehr …



einerseits neben der Zentrale für den Bundesnachrichtendienst ...

andererseits der Zentrale für die Bundeswirtschaft und Energie ...



warum heißt es überhaupt ‘Menschen’-rechte’ ? …

warum wird das Recht reduziert auf den Menschen ? …



der Mensch besteht … abgesehen von allen möglichen anderen Differenzierungen …

aus dieser dreifaltigen um nicht zu sagen gewaltengeteilten Einheit von Körper / Geist / Seele



entsprechend besteht die Natur als Einheit aus Mensch / Tier / Pflanze ...

wobei auch Tier und Pflanze wiederum aus Körper / Geist / Seele bestehen …



wenn der Anblick eines Tieres oder einer Pflanze des Menschen Herz erfreut …

was ist das anderes als eine Verbindung beider Gefühle …



natürlich ist es schön … daß der Mensch riechen kann …

nicht zuletzt sich selbst bzw Geschöpfe seiner Art …



aber was wäre das ohne den Duft der Pflanzen … ohne das Bouquet eines Weins …

Duft und Bouquet sind nichts anderes Gefühle … zum Riechen und Schmecken ...



der Mensch hat die Sinne zum Sehen / Hören / Riechen / Schmecken / Greifen …

ohne die entsprechenden Pendants in der sonstigen Natur machte das gar keinen Sinn …



wozu also die ‘Menschen’-rechte ? …

wo doch Tiere und Pflanzen gleiche änlich 'Rechte' / Interessen / Bedürfnisse haben ...



weil ‘der Mensch’ als solcher ...

das wildeste unzivilisierbarste unkultivierbarste Lebewesen als solches ist …



weil es Menschen waren und sind …

die dem Gang der Entwicklung entsprechend unverzüglich begriffen hatten und haben …



wie man sich nicht nur Pflanzen und Tiere …

sondern vor allem eben auch den Menschen / andere Menschen nutzbar machen kann …



es war wahrscheinlich schon immer so …

daß die Zahl der Potentaten die mehr oder weniger die ganze Welt beherrscht haben …



sich im einstelligen Bereich gehalten hat …

das muß man sich mal illustriert vorstellen … bei Milliarden Menschen ...



schon früh ist deshalb diese eigentliche Masse Mensch …

die ja immerhin (auch) denken konnte und kann …



zu der Erkenntnis gelangt …

daß eigentlich nur der Mensch dem Menschen wirklich gefährlich werden kann …



homo hominis lupus … sagten schon die alten Griechen …

wenn sie Latein konnten … deshalb hat sich das so bis heute erhalten …



und daran hat sich im Prinzip ja auch nichts geändert …

was man ganz einfach daran sehen kann … daß … zum Bespiel ...



das Bundesverfassungsgericht dem Volk gegenüber sich sich wie ein gefräßiger Wolf verhält

der praktisch nur überlegt … wie er ‘das Volk besser fressen kann …’



also wie gesagt … irgend wann hat diese an sich undefinierbare Masse Mensch …

die nicht zu den Reichen und Mächtigen gehört … bzw den Gewaltigen und Vergewaltigern …



angefangen zu überlegen … wie kriegen wir das denn nur hin daß …

wenn wir schon de facto nicht wirklich verhindern können …



daß wir mißhandelt und mißbraucht … verkauft und vergewaltigt werden …

es wenigstens einen formalen … eine Art aufschiebenden Schutz gibt ...



mit dem man rein verfahrensmäßig diese Dinge formulieren und verfolgen ...

und die sozialen Beziehungen zivilisieren und kultivieren kann …



da zu diesem Zeitpunkt der Begriff des Rechts natürlich längst erfunden war …

weil en detail bestimmte andere Rechtsgebiete des erforderlich gemacht hatten …



hat man dann diesen Bereich … in dem es speziell um den Menschen als solchen geht …

dann Menschen-rechte genannt …



man hätte auf diese Idee auch schon viel viel früher kommen können ...

weil historisch oder evolutionär gesehen schon viel erkannt wurde …



daß das eigentlich nicht geht …

daß Frauen von Männern ganz allgemein ständig mißhandelt und vergewaltigt werden …



aber damals hat man zunächst die Ehe erfunden …

und schließlich dann ... aber praktisch erst in unserer Zeit ... also p.chr.n ...



den Islam ...

um die Mißhandlung von Frauen zu legalisieren …



wenn es heutzutage praktisch der gesamten Menschenheit nicht gelingt …

sich dagegen zu wehren … sich von einer Handvoll Potentaten tyranniseren zu lassen …



also in einem Verhältnis sagen wir der Einfachhei halber von 8 zu 8 Milliarden ...

wie soll das dann den Frauen gegenüber den Männern gelingen …



wo das Verhältnis etwa 1 zu 1 ist … abgesehen davon daß man das damals …

dann nicht gleich ‘Menschenrechte’ sondern ‘Frauenrechte’ hätte nennen müssen …



woraus wiederum sichtbar wird …

warum wir auch heutzutage mit der Gleichberechtigung der Frau nicht wirklich weiterkommen …



und warum eine so genannte Religion wie der Islam …

der darauf fußt … wie Frauen mißhandelt und mißbraucht werden können …



im Grunde genommen gar keine Religion ist …

geschweige denn ein Recht ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... der Wandel ...



wer nicht mit der Zeit geht ... muß mit der Zeit gehen ...

wer nicht mit dem Wandel wandelt ... den verwandelt der Wandel ...







