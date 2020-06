Dienstag, 23 Juni 2020 | 26.175

Die Menschenrechte und ... die Indianer ...

seltsam genug haben einige Indianer und andere so genannte Ureinwohner

bis heute überlebt …



aber die werden sicher auch noch wildwütig erschossen von einigen Urpolizisten …

die noch frei rumlaufen und nicht auf irgend welchen Mülldeponien aufgehoben sind ...



zu den wichtigsten Erkenntnissen … die wir Indianern zu verdanken haben …

gehört … daß man Geld nicht essen kann …



das hat sich zwar schon vielfach rumgesprochen …

ist aber ein Musterbeispiel für den Unterschied zwischen verstehen und begreifen …



es ist zwar durchaus damit zu rechnen … daß das Bargeld abgeschafft

aber das hat sicher andere Gründe als daß … s.o. ...



'erst wenn Ihr den letzten Baum gerodet und das letzte Tier gefressen habt …

werdet Ihr begreifen … daß man Geld nicht essen kann …'



aber ... Verstehen und Begreifen ist eine Frage von Bildung und Erziehung ...

objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...



daß unsere gewaltengeteilte politische Führung absichtlich und absichtsvoll ...

das Volk ebenso massiv wie systematisch verarschen und verblöden ...



im Alten Rom galt noch der Spruch 'Brot und Spiele' ... fürs Volk ...

'panem et circenses' haben die damals gesagt ...



aber da mußten die ja hinlaufen ...

das heißt das war praktisch geistige Anregung und Personal fitness inclusive ...



heutzutage ist auch das umgekehrt ...

das Volk kriegt mit allen nur möglichen Mitteln und Tricks ...



ein völlig unmögliches voll durchdigitalisiertes Programm vorgesetzt ...

frißt Junkfood in sich hinein und säuft sich den letzten Rest von Verstand aus dem Kopp ...



und wem es dennoch gelingt mal einen klaren Gedanken zu fassen ...

der wird sofort wie mit der Fliegenklappe erschlagen ...



und wer dennoch demonstriert ...

wird einfach erschossen ...



auf vielen Demonstrationen sind mehr Polizisten als Demonstranten ...

auf manchen Demonstrationen sogar mehr Einsatzfahrzeuge der Polizei ...



weil für Polizisten das Versammlungsverbot nicht gilt ...

und weil die nicht wie andersorts irgend einen Schießbefehl brauchen ...



sondern die ballern einfach los ...

und sagen dann ... 'das war Notwehr' ...



