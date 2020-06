Sonntag, 21 Juni 2020 | 25.173

Andreas Voßkuhle und ... die Rechtsanwälte ...

Rechts-Anwälte galten schon immer nicht als Rechts-Vertreter ...

sondern als Rechts-Verdreher ...



während Richter ...

unter der schützenden Hand irgend welcher Herrscher ...



an sich bisher als honorige (Mit)Bürger galten ...

allenfalls mit menschlichen wenn nicht gar liebenswerten Schwächen ...



man denke an den Zerbrochenen Krug ...

und oder sonst Zerbrochenes / Abgebrochenes wie Ehen / Freundschaften etc etc ...



unter den verfassungsmäßigen Vorgaben bzw Lebens und Arbeits Bedingungen ...

von eigenwilliger Freiheit und eigenverantwortlicher Demokratie ...



stellt sich jetzt heraus ... daß Richter die eigentlichen Kriminellen sind ...

die Rechtsprechung als Geschäftsmodell betreiben bzw als Berufsmodell ...



zum eigenen Nutzen ...

fernab jedes gemeinen oder wenigstens gemeinsamen Nutzens ...



und geradezu nachhaltig entgegen dem ...

was von Angela Merkel dauernd so nachdrücklich beschworen wird ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen