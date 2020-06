Samstag, 20 Juni 2020 | 25.172

Andreas Voßkuhle und ... der politische Diskurs ...

Sonnenwende und Sommeranfang ...

Gedanken und Gedenken an Opfer und Geschädigte von Flucht und Vertreibung ...



*

Frau Merkel sagt ...

es gäbe eine gemeinsame Verantwortung für einen sachlichen Diskurs ...



bloß steht davon ... wie könnte es auch anders sein bei Frau Merkel ...

nichts in der Verfassung ...



in der Verfassung steht ...

es gibt die alleinige Verantwortung des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ...



sich mit Beschwerden des Volkes auseinander zu setzen ...

vor dem Hintergrund einer verfassungsmäßigen Einrichtung und Ausübung des Staates ...



das heißt der Herstellung einer verfassungsmäßigen Ordnung ...

den Diskurs auf einer rechtlich-relevanten Ebene zu führen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... die Buddhisten und andere Hinduisten ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...







