Freitag, 19 Juni 2020 | 25.171

Andreas Voßkuhle und ... die Konjunkturprogramme ...

letzte Chance für den Frühjahrsputz ...

morgen beginnt der Sommer ...



*



die Milliarden-schweren Konjunkturprogramme dieser großspurigen Bundeskanzlerin ...

das ist wie wenn der Familienvater das ganze Einkommen versäuft und verspielt ...



und wenn die Familie was zum Essen und zum Anziehen braucht ...

geschweige denn für Bildung und Erziehung etc ...



dann großspurig sagt ...

kein Problem ...



das nehmen wir einen kredit auf ...

und dann könnte Ihr haben was ich wollt ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... Islamiten und andere Antisemiten ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







