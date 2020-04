Sonntag, 19 April 2020 | 16.110

Andreas Voßkuhle und ... der Polizeistaat ...

jetzt werden schon wieder friedliche Demonstranten von der Polizei niedergeknüppelt ...

und niemand will das wahrhaben ...



was für ein völlig hirnverbrannter und durchgedrehter Staatsterror das ist ...

gegen den das Volk offensichtlich völlig machtlos ist ...



da helfen zum Beispiel Petitionen an den Bundestag nichts .

wenn in dem Ausschuß von links bis rechts extrem alles vertreten ist wo gibt ...



und da helfen auch Verfassungsbeschwerden nicht ...

wenn der Präsident sich mit einer ebenso unfähigen wie kriminellen Kanzlerin arrangiert ...



wenn jemand völlig besoffen eine Straftat begeht ...

wird er bestraft als wäre er nicht besoffen gewesen ...



wenn eine völlig besoffene Bundeskanzlerin Hochverrat begeht ...

und die verfassungsmäßige Ordnung unseres Staates beseitigt ...



bzw systematisch den Bestand unseres verfassungsmäßig vorgesehenen Staates angreift

steigert sie sogar noch ihre Beliebheits und Popularitätswerte ...



das ist wie wenn der 'Onkel' dem Kind soviel Schokolade (...) gibt ...

daß es sich immer wieder mißbrauchen läßt ...



das ist so ... seit altersher ...

ist also nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß es selbst in einem modernen Staat ...

mit einer freiheitlichen geradezu perfekten Verfassung ...



scheinbar irgend wie nicht möglich ist ... dagegen anzugehen ...

solange der 'Onkel' genügend Schokolade (...) hat ...



bekanntlich kann der Frömmste ... weil Sonntag ist ... nicht in Frieden leben ...

wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt ...



bzw es kann der Frömmste (s.o.) nicht in Frieden leben ...

wenn er der bösen Nachbarin gefällt ...



theoretisch könnte man ja sagen ... na gut wenn das das Problem ist ...

dann schaffen wir die Schokolade ab ... und das Problem ist gelöst ...



aber da sind wir auch wieder beim Sonntag (s.o.) ...

'eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr ...'



und das an Quasimodogeniti ...

als wärs die Auferstehung nach Corona ...







