wie kann das nur sein ? ... daß ein ganzes Volk ...

fast uneingeschränkt sich das alles einfach so gefallen läßt ...



das ist anscheinend so ein Effekt ...

wie 'wenn der Schwanz steht ist der Verstand im Arsch' ...



das heißt ... das Volk merkt zwar

daß da irgend was nicht stimmen kann ...



aber diejenigen ... die noch halbwegs bei Verstand bzw also potent sind ...

schalten automatisch ohne die geringste Zeitverzögerung ...



auf ein anderes ganz natürliches Verhalten um ... und unter Ausschaltung des Verstandes ...

orientiert an existenziellen Fragen wie ...



wo habe ich die größeren Vorteile ... bzw die bessere Unterhaltung ... etc ...

s. rbb ... 'bloß nicht langweilen' ...



dieses 'wenn der Schwanz steht' ist bekanntlich Trieb-gesteuert ...

und dieser Trieb ...



soll bestimmungsgemäß vom Verstand kontrolliert und korrigiert ...

gemanagt und gesteuert werden ...



diese drei Komponenten in der Natur ... Trieb - Schwanz - Verstand ...

entsprechen in etwa dem Pendant in unserer Kultur ... Legislative - Exekutive - Judikative ...



das heißt ... die Legislative hat eine Art Vorgabe- bzw Auslöserfunktion ...

und die Exekutive eine Art natürliche Reaktions / Handlungs / Verhaltens Veranlagung ...



solange diese 'Erregung' noch nicht stattgefunden hat ...

sind diese Leute von der Exekutive die nettesten Menschen die man sich vorstellen kann ...



also eben der Typ Betriebsnudel / Pausenclown / Spaßvogel ...

sobald aber irgend was etwas diese Erregung in Gang gesetzt hat ...



ist gewissermaßen Schluß mit lustig ... um im Bild zu bleiben ...

Verstand im Arsch ... es gilt nur noch das Gesetz der Tat ...



es gibt Frauen ... die wollen das so im Interesse der eigenen Erregung ...

die sagen dann ... 'ein Mann muß wissen was er will' ...



das erklärt zumindest theoretisch ... wieso auch Diktatoren ein ganz normales privates Umfeld haben

mit Famile und Freunden ... Anhängern / Unterstützern / Bewunderern / Followern etc ...



was passiert inzwischen mit dem Verstand ...

Variante 1 ist ... im Arsch ...



man könnte auch sagen ... je höher die Potenz des Schwanzes ... desto impotenter der Verstand ...

woran schon erkennbar ist ... daß da Abstufungen offensichtlich möglich sind ...



Variante 2 ist also ... der Mann findet trotz aller Potenz auch einen Erreger ...

der den Verstand in der Lage läßt ...



den Gang der Dinge zu kontrollieren und zu korrigieren ...

bzw zu managen und zu steuern ...



indem der Mann also selbst sieht ... was wohl erwartet und verlangt wird ...

oder soviel Kommunikation aufrecht erhält ... daß das auch seinen Ausdruck findet ...



womit wir dann die Kurve zur Judikative kriegen ... zur Dritten Gewalt ...

zum Höchsten Richter ... bzw im politischen Spiel also zum Verstand ...



wie bereits gesagt ... ist verfassungsgemäße Aufgabe der Dritten Gewalt ...

Regierung und Parlament beobachten / kontrollieren / korrigieren / managen / steuern etc ...



de facto verhält sich dieser Höchste Richter aber nicht nur als sei er im Arsch ...

sondern hätte den Arsch auch noch weit offen ...



er hält sich unorientiert also weitgehend an seinen natürlichen Reaktionen ...

und das ist bei einer kulturellen Einrichtung wie dem Höchsten Gericht völlig absurd ...



diese Variante ...

daß es auch unter natürlichen Bedingungen für einen Mann durchaus möglich ist ...



teils selbst zu sehen was erwartet und verlangt wird ...

teils soviel Kommunikation aufrecht zu erhalten ...



daß das was seinen Ausdruck findet ...

auch entsprechend eingebaut und berücksichtigt wird ...



ist unter den Bedingungen einer kulturellen Einrichtung ...

natürlich eine conditio sine qua non ... !!!



der Satz ... 'Wir haben Ihre Bescherde zwar erhalten ...

nehmen sie aber nicht zur Entscheidung an' ..



ist also verfassungsmäßig völlig absurd ...

und auch wieder nur zu erklären mit ... 'Verstand im Arsch' ...



dieses Defizit an Kultur besteht beim Bundesverfassungsericht auch nicht erst seit Corona ...

ich versuche seit mindestens 30 Jahren dieses Defizit aufzuarbeiten ...



die Frau Kultur-Staatsministerin oder auch Kulturstaats-Ministerin

stellt jetzt Mittel zur Verfügung für Ausstattung und Umbau relevanter Einrichtungen ...



das Bundesverfassungsgericht könnte also auch selbst einen Antrag auf Förderung stellen ...

das wäre dann zwar auch zeitversetzt ...



aber ein typischer Fall von 'besser spät als nie'

bzw ' es ist nie zu spät und selten zu früh' ...



bzw es wäre auch ein typischer Fall des Artikel 20 IV unserer Verfassung ...

'wenn andere Abhilfe nicht möglich ist ...



denn diese Abhilfe ist unter anderem in der Variante 2 (s.o.) immer (!!!) möglich ...

diese so genannte Corona-Krise hätte sich also ohne weiteres vermeiden lassen ...



