Dienstag, 16 Juni 2020 | 25.168

Andreas Voßkuhle und ... und die Sofortgropramme ...

die Bundeskanzlerin ist wieder mal wahnsinnig stolz auf ihre so genannten Sofortprogramme für den Neustart

mit denen die Millionen und Milliarden nur so vom Himmel regnen wie andernorts die Krabben ...



obwohl das alles mehr oder weniger nur Luftnummern sind ...

weil kein Mensch weiß ... wer das wann und wie eigentlich alles bezahlen soll ...



aber ... das ist wie mit den Prognosen ...

Hauptsache ist ... irgend jemand macht eine Prognose ...



darauf ob sich stimmt kommt es gar nicht an ...

nicht aktuell bzw also live und hinterher schon erst recht nicht ...



es zählt dann nur das was sie angestoßen hat ...

also etwa so wie 'der Weg ist das Ziel' ...



Monika Grütters zum Beispiel hat ein Sofortprogramm...

mit dem sie ins Schwarze getroffen hat ... wie sie selbst sagt ...



weil die Nachfrage bzw die Anträge 'überwältigend ' seien ...

zur so genannten Revitalisierung der kulturellen Infrastruktur ...



nur muß man dabei eben berücksichtigen ...

daß diese so genannten Sofortprogramme so etwas sind wie Freibier ...



und wenn es irgend wo Freibier gibt ... schreien natürlich alle 'hier' ...

das heißt die Annahme eines Angebots von Freibier ...



fällt natürlich leichter ... als beispielsweise ein Jobangebot ...

bei dem man nicht nur das Bier selbst bezahlen ...



sondern auch sonst noch Geld mitbringen soll ...

damit man überhaupt arbeiten darf ...



die 'Verwechslung' dieser beiden Aspekte ist aber nur die eine Seite ...

die andere Seite ist ...



daß diese Programme zwar jetzt aktuell und gewissermaßen live laufen ...

und es doch nicht sind ... weil sie gewissermaßen 'zeitversetzt' laufen ,...



denn diese Programme wären vor 20 Jahren nötig gewesen ...

nur hätte man damals eben Politik machen müssen ... was bekanntlich keiner kann ...



während jetzt in einer willkürlich herbeigeredeten so genannten Krise ...

das reine Management gefragt ist ...



es kommt also nicht darauf an ... daß professionell Politik gemacht wird ...

sondern darauf ...



daß irgend ein Idiot ...

also ich meine der dümmste und unfähigste Pausenclown / Spaßvogel / Betriebsnudel ...



irgend ein völlig unsinniges Ziel vorgibt ...

und dann wild entschlossen auch sofort losmarschiert ...



egal wo hin ... aber prompt laufen alle mit...

oder zumindest ... wenn auch zeitversetzt ... hinterher ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...







