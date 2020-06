Montag, 15 Juni 2020 | 25.167

Andreas Voßkuhle und ... die Volksvertretung (3) ...

die Bundesregierung hat offiziell 15 Pressesprecher ...

also Leitende oder Erste Pressesprecher (m/w/d) ...



ohne die Stellvertreter oder solche für Spezialabteilungen ...

also alle zusammen sind das rund 100 Sprecherinnen und Sprecher ...



der Bundestag dagegen hat nicht einen einzigen ... also offiziell ...

denn inoffiziell ist praktisch jeder Abgeordnete (...) sein eigener Pressesprecher ...



oder die Vorsitzenden der Fraktionen ... bzw der Parteien ...

und der sonstigen weltanschaulichen Gruppierungen ...



jedes Statement aus der Bundesregierung fängt an mit dem Satz ...

'Frau Merkel ... hat gesagt ... oder so ...



kein Statement aus dem Bundestag fängt dagegen an mit dem Satz ...

Herr Schäuble ... hat gesagt ... oder so ...



bei der Bundespressekonferenz gibt es ... zum Beispiel ...

eine im übrigen sogar flexible Sitzordnung für die Sprecher der Bundesregierung ...



für den Bundestag gibts sowas nicht ...

geschweige denn für die anderen Verfassungsorgane ...



das führt dazu ... wenn es da um parteiübergreifende Tagesordnungspunkte geht ...

wie zum Beispiel das Konjunktur und Investitionsprogramm ...



für einen Abbruch und Aufbruch oder auch Ausbruch (!) aus (!) der Krise ...

dann geben sich da die einzelnen Für-sich-selbst-Sprecher die Klinke in die hand ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Kroatischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...







