Sonntag, 14 Juni 2020 | 24.166

Andreas Voßkuhle und ... die Volksvertretung (2) ...

zu den Selbstbeschäftigungsstrukturen der Volksvertretung ...

die also im wesentlichen nur ihre eigenen Bedürfnisse / Interessen / Wünsche vertritt ...



gehören unter anderem Ausschüsse / Kommissionen / Beiräte ...

zum Beispiel den für nachhaltige Entwicklung ...



bzw für Konjunktur-maßnahmen und Nachhaltigkeits-kriterien ...

im wesentlichen also unter Aspekten der eigenen Beschäftigungstherapie ...



einen Ausschuß dafür ... wie man endlich mal das Volk so beschäftigt ...

daß niemand mehr arbeitslos ist ... gibt es natürlich nicht ...



offensichtlich aus purer Angst ...

man würde sich dadurch nur selbst die Arbeit wegnehmen ...



