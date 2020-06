Samstag, 13 Juni 2020 | 24.165

Andreas Voßkuhle und ... die Volksvertretung (1) ...

die Volksvertretung / das Parlament / der Bundestag …

soll sich verfassungsgemäß um Bedirfnisse / Interessen / Wünsche des Volkes kümmern …



machen sie aber nicht … die Damen und Herren Abgeordneten …

der Bundestag bildet … nämlich Ausschüsse …



woran erkennbar wird … daß sie sich nur selbst bilden …

nämlich darin Ausschüsse zu bilden …



zum Beispiel des Ausschuß für Menschenrechte ...

der sich dann mit der Entwicklung der ‘Menschenrechtssituation’ (!) in Deutschland befaßt



das muß man sich jetzt wieder mal illustriert vorstellen ...

mehr als 70 Jahre nach Inkrafttreten unserer Verfassung ...



wo man dachte … da hätte sich die Bundesrepublik inzwischen weltweit zu einem Bollwerk einer Trutzburh der Menschenrechte entwickelt …



beschäftigt sich dieses Parlament …

mit der Entwicklung der Menschenrechtssituation in diesem unserem Lande …



und offensichtlich ohne die geringste Chance und Aussicht darauf …

daß die Menschenrechte wenigstens hierzualnde nochmal halbwegs verwirklicht werden könnten …



oder … es gibt einen Kinderausschuß …

der sich aktuell gerade mit der Partizipation von Kindern und Jugendlichen befaßt …



nochmal … die Vertretung des Volkes soll sich verfassungsgemäß …

um Bedürfnisse / Interessen / Wünsche des Volkes kümmern … im allgemeinen und en gros …



und um die von Kindern und Jugendlichen im besonderen …

also in etwa das was ein Familienvater machen soll … en detail ...



statt dessen kümmern sie sich um Partizipation …

und wollen die vor allem auch mit wählen lassen …



weil das angeblich so wahnsinnig toll demokratisch sein soll …

dabei ist es völlig hirnverbrannt … verbrannte Wüste ...



wenn Mutter sagt … wer hilft mir mal in der Küche …

oder Vater sagt … wer hilft mir mal das Auto waschen … oder so …



findet sich in der Regel eines der Kinder … das grad nichts Besseres zu tun hat ...

und macht mit … weil das ja mitunter ja auch richtig Spaß macht …



aber das hat nichts mit Bedürfnissen / Interessen / Wünschen der Kinder zu tun …

mit Erzeihung und Bildung nur bedingt … und mit Politik und Führung überhaupt nicht ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... die Buddhisten und andere Hinduisten ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen