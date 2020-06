Freitag, 12 Juni 2020 | 24.164

Andreas Voßkuhle und ... und die mordende Kindergärtnerin ...

'Warum hat niemand gewarnt ? ... fragt ... natürlich die Bild-Zeitung ...

in ihrer wie üblich völlig unsinnigen aber eben erfolgreichen Art ...



denn natürlich ist das gar nicht bewiesen ... daß niemand gewarnt hätte ...

und das ist doch auch gar nicht das Problem ...



das Problem ist ... daß eben solche Warnungen ... von Whistleblowern

bis hin zu handfesten Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht ...



geradezu grundsätzlich nicht angenommen ... nicht angehört ...

geschweige denn professionell bearbeitet und rechtlich relevant erörtert werden ...



seit 30 Jahren wird ... zum Beispiel ... vor Angela Merkel gewarnt ...

und trotzdem bzw wahrscheinlich gerade deswegen ...



hat sie es bis zur Bundeskanzlerin geschafft ...

und treibt da inzwischen ... ebenso ungeniert wie ungehindert ...



ihre Völker-mordenden ... Ordnung-beseitigenden ...

Staaten-vernichtenden Umtriebe ... als Business as usual ... !!!



und selbst beim größten und kriminellsten Unsinn ... den sie in ihrer unnachahmlichen Art verkündet ...

bzw durch den ihr innigst verbundenen Steffen Seibert verkünden läßt ...



applaudieren die Medien ...

sehen ihre Minister darin hinreichende Richtlinien für Politik ...



nutzt die Wirtschaft das als notwendige Prognosen ...

steigt ihre Beliebtheitskurve beim Volk ...



zumindest nach Erkenntnissen der ihr angeschlossenen Forschungsinstitute ...

für Markt und Meinung ... bzw die Gutmütigkeit und Leidensfähigkeit des Volkes ...



und damit nicht genug ... sie stellt sich auch noch hin und sagt ...

'Lassen Sie uns mutig sein und wachsam ...



also genau genommen warnt sie vor sich selbst ...

und niemand will das begreifen ...



daß diese Frau schlimmer ist und krimineller ...

als der sprichwörtliche Rattenfänger von Hameln ...



geschweige so eine schreckliche Kindergärtnerin von Viersen ...

aber alle machen weiter wie gehabt nach dem Motto ...



Politik ist wenn man's trotzdem macht ...

wäre doch gelacht ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamiten und andere Antisemiten ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







