Donnerstag, 11 Juni 2020 | 24.163

Andreas Voßkuhle und ... Christi Corpus ...

Christi Corpus / des Herrn Leib / Fronleichnam ...

gilt hierzulande zwar immer noch als christlicher Feiertag …



immerhin seit 1246 ... und verbunden mit der Heiligen Juliana von Lüttich ...

die vielleicht schon ahnte ...



welche große Rolle ihre Heimat mal in einer Europäischen Union spielen würde ...

aber ansonsten hats die Frau Pfarrerstochter nicht so mit dem Christentum ...



eine christliche Grundlinie ist in ihrem Handeln und Verhalten nicht erkennbar …

allen Pfarrerstöchtern zum Trotz ...



genau so wenig wie eine verfassungsmäßige ...

allen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten zum Trotz ...



und das Schicksal christlicher Glaubens-Brüder-und-Schwestern …

ist ihr ziemlich schnuppe … wie die Menschenrechte überhaupt ...



sowohl hierzulande …

als insbesondere auch sonstwo in der Welt ...



zum Beispiel Afrika und Asien … zum Beispiel Indien und Pakistan etc ...

egal wie brutal Christen da gefoltert wenn nicht mit dem Tod bestraft werden …



weil … zum Beispiel … allein das Bekenntnis zum Christentum …

bereits als Gotteslästerung bzw Verunglimpfung des Islam (...) angesehen wird ...



eine christliche Politik für die Menschen / Tiere / Pflanzen ...

ist ohne konsequente Anwendung und Umsetzung unserer Verfassung nicht möglich ...



und umgekehrt ... das heißt ...

verfassungsgemäße Politik ist auch ohne Christentum nicht möglich ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... die Juden und andere Semiten ...

das Po-litische Thema ... Migration und Migrantifa ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen