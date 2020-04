Freitag, 17 April 2020 | 16.108

Andreas Voßkuhle und ... memento mori ...

da staunt der Laie ... und der Fachmann wundert sich ...

wie schön die Frau Kanzlerin das Kleine Einmal-Eins mit den Neuerkrankungen vorrechnen kann



aber ... bekanntlich bleibt die Summe aller Laster immer gleich ...

und das ganze Desaster (!) ist mehr als die Summe seiner Teile !! ...



das heißt in diesem Fall ...

und solange dieser Wahnsinn eben Methode hat ...



am Ende werden die Mächtigen ihre Macht behalten ...

die Reichen werden ihren Reichtum behalten ...



nur die Ohnmächtigen und Obdachlosen ...

die Armen und Arbeitslosen ...



die Flüchtlinge und Vertriebenen ...

werden weniger sein ...



denn sie werden tot sein ...

und dafür darf es dann nicht mal Trauerfeiern geben ...



das heißt ... es wird eine beispiellose humanitäre Katastrophe geben ...

und zwar als Folge dieser Politik !!!



dieser allgemein naturfeindlichen und speziell menschenfeindlichen Politik ...

und nicht etwa der Krankheit oder gar des Virus ...



und das ist ja genau das ... was mit dieser ganzen Show beabsichtigt ist ...

und zwar vorsätzlich ... nicht einfach mit dolus eventualis ...



Fußballspiele werden abgesagt ...

aber Kriege finden weiter statt ...



Schulen werden geschlossen ...

aber diese hirnverbrannten Talkshows finden weiter statt ...



Richter werden nach wie vor kein Recht sprechen ...

sondern damit angeben ...



wie toll sie mit den Gesetzen der Diktatur jonglieren können ...

wie eben die Frau Kanzlerin mit ihren Zahlenspielchen und Zaubertricks ...



und speziell Herr Voßkuhle wird weiterhin jovial die Diktatur von Frau Merkel unterstützen

statt für den verfassungsmäßig geordneten demokratischen und sozialen Staat zu sorgen ...







