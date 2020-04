Samstag, 11 April 2020 | 15.102

Andreas Voßkuhle und ... Corona ...

da wird nun immer so getan ... als wäre der Virus neu ...

und als wäre die Aggeressivität des Virus neu etc. ...



und das stimmt doch nunmal ganz einfach nicht ...

der Virus ist da und ist so aggressiv oder auch nicht wie immer ...



es ist das Immunsystem der Menschen das sich verändert hat ...

also nicht der Sender sondern der Empfänger ...



und das ist kein Zufall sondern volle Absicht der politisch maßgebenden Kräfte ...

in Deutschland als praktisch nur Angela Merkel und Andreas Voßkuhle ...



und es ist ja nicht nur in diesem Falle volle Absicht ...

sondern umfaßt die ganze Bandbreite des politischen Geschehens ...



wenn man die Menschen nicht zur Demokratie erzieht ...

kann aus ihnen auch nie eine demokratische Gesellschaft werden ...



und wenn man entsprechend nicht ständig an an der Gesundheit ...

bzw einem intakten Immunsystem arbeitet ...



dann fällt so ein Virus natürlich bei der erstbesten Gelegenheit ...

über die Menschen her ...



der Virus zeigt als nicht wie aggressiv er ist ... sondern wie marode diese ...

mehr oder weniger von Frau Merkel geschaffene Welt ist ...



wenn sie die Gesundheitspolitik nicht ständig um die Volksgesundheit kümmert ...

können auch keine gesunden Menschen heranwachsen ...



es gibt zwar Krankenkassen die sich inzwischen Gesundheiutskasse nennen ...

aber was nützt das ...



wenn die Politik den umgekehrten Weg geht ...

und statt gesund das Volk systematisch krank macht !!!



es ist aber nicht nur die Gesundheit ... also der innere Bereich des Menschen ...

sondern gleichzeitg werden auch die Umweltbedingungen ständig weiter verschlechtert ...



das heißt ... wo früher bereits die Umwelt so einen Virus abgefangen hätte ...

hat die Umwelt heutzuta e eine besondere Leiutfähigkeit für solche Erreger ...



die Menschen werden also intern und extern gleichzeitig angegriffen ...

die Menschen sind in der Zange ... in der Falle ...



und das eben nicht aus purer Dmmheit oder Fahrlässigkeit ...

sondern unter Anwendung aller verfügbaren Intelligenzen und voll vorsätzlich ...







