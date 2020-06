Montag, 08 Juni 2020 | 24.160

Andreas Voßkuhle und ... GNTM ...

Germany's Next Top Merkel ...

mit Annegret Kramp-Karrenbauer hat das ja nun nicht so doll geklappt ...



und Bundesverfassungsgerichtspräsidentin ist auch wieder ein Mann geworden ...

obwohl das doch eine Position ist die man steuern könnte ...



aber mit der Gleichberechtigung das ist so ähnlich wie die Geschichte ...

'wer mit einem Finger auf einen anderen zeigt ... auf den zeigen zwei Finger zurück' ...



soll heißen ... wenn eine Frau daran ist ... eine höhere Position zu erreichen ...

ziehen (mindestens) zwei Männer sie wieder runter ...



und ein Dritter zieht außen vorbei und setzt sich drauf ...

der sprichwörtliche Dritte der sich freut ... oder so ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... die Kroatischen Nachbarn mit ihrer Ratspräsidentschaft ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ...







