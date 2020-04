Donnerstag, 09 April 2020 | 15.100

Andreas Voßkuhle und ... Parsifal ...

Richard Wagner hatte die Idee …

daß der Kern einer Religion letztlich nur durch die Kunst zu verdeutlichen sei …



das heißt er hatte irgend wie das Gefühl … Religion ist gut ...

wobei er wohl auch aber nicht nur an die christliche Religion dachte …



also … Religion ist gut … stößt aber irgend wie auch an ihre Grenzen …

wo sie sich nicht mehr selbst erklären und rechtfertigen kann...



an diesem Punkt kann die Kunst … wie soll ich sagen …

den sprichwörtlichen Staffelstab übernehmen …



sich mit dem Religiösen verbinden …

und so den Kern des Religiösen retten und weitertransportieren bzw weiterentwickeln ...



die Kunst kann … eigentlich müßte man sagen ‘der Künstler kann’ …

anders als ein Pfarrer geschweige denn der Papst ...-



religiöse um nicht zu sagen mystische Aspekte Inhalte Symbole …

die er im eigentlichen Sinne als wahr zu wissen glaubt …



in die ihm eigene künstlerische sinnbildliche Sprache übernehmen und übersetzen …

bzw durch die ihm eigene Art der Darstellung Präsentation Performance …



bisher bzw durch die Darstellung der Priester und Kardinäle …

verborgene Aspekze erkennen und freilegen … retten und weitertransportieren …



im Idealfall führt das zu einem Dialog … zu einer Erorterung …

zwischen Religion und Kunst ...



die beide Seiten … im Gegensatz zur Ökumene … weiterbringt …

Religion ist gut … aber das weiterführend Kreative steckt in der Kunst



so ähnlich ist das auch mit dem Recht … auch da gibt es dem Abendmahl ähnliche …

ebenso feierliche wie andächtige Veranstaltungen zum Beispiel die Justizpressekonferenz



und der Bundesverfassungsgerichtspräsident zum Beispiel erklärt ...

also ich sag Euch jetzt mal was Recht ist …



das aber dann doch nicht so richtig und schlüssig erklären kann ...

weil… Sie wissen ja … zwei Juristen drei Meinungen ...



auch hier würde es also helfen …

wenn diejenigen die glauben das Recht gepachtet zu haben …



sich mal mit denjenigen … die (noch) an das Recht glauben ...

zusammensetzen … und den Kern bzw das Wesen des Rechts (…) mal erörtern ...







