Mittwoch, 08 April 2020 | 15.099

Andreas Voßkuhle und ... Angela Merkel ...

'so ne Art wie Mann und Frau ...

aber im Sinne der Diktatatur und nicht der Natur ...



der Geschichte sind solche Zweckbündnisse nicht fremd ...

die also nicht den 'normalen' Zweck haben ... gemeinsam Nachwuchs großzuziehen ...



zum Beispiel 16 Bundesländer ... oder gar 28 Länder einer Europäischen Union ...

von den globalen Aspekten ganz zu schweigen ...



sondern jeder für sich seine eigenen Interessen zu fördern ...

was sich insbesondere auch daran zeigt ...



daß jeder mit einem ganz anderen Partner ...

im traditionellen Sinne 'verheiratet' ist ...



Angela Merkel ...

die schlechteste Bundeskanzlerin aller Zeiten ...



stellt sich völlig ungeniert vors Volk und sagt ...

'ich wäre eine schlechte Bundeskanzlerin wenn ...'



und dann saugen die international gleichgeschalteten Medien das begierig auf ...

weil sie wieder was gaaanz Tolles zu berichten haben ...



und das wird dann wie das Recht hinter dem Rechtsstaat ...

versteckt hinter den unverdächtigen Begriffen Presse und gar Journalismus ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen