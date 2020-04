Dienstag, 07 April 2020 | 15.098

Andreas Voßkuhle und ... die Karwoche ...

wir sind in der Karwoche …

heute ist also zum Beispiel Kardienstag ...



die Karwoche heißt Karwoche ...

weil unsere politische Führung mit der ihr eigenen Gewalt …



uns mit Karacho und ohne weitere Karenzzeit …

in eine Karambolage mit den Naturgewalten führt ...



die unweigerlich zum Tod führen wird …

soweit nicht vorsätzlich zumindest als fahrlässige Körperverletzung mit Todesfolge



ursprünglich mal gedacht als Ausdruck der Erinnerung an die Leiden Jesu Christi ...

wird es inzwischen allgemein als Symbol und als Trost verstanden …



dafür wie leidensfähig der Mensch an sich doch wohl ist …

denn zwischen einer Kreuzigung und dem jämmerlichen Ersaufen im Mittelmeer …



ist der Unterschied so groß nun auch nicht mehr …

ganz zu schweigen von dem … was sonst so passiert in der Welt …



an Krieg und Terror … Flucht und Vertreibung ...

was dem Bundestag zwar nochmal einen besonderen Gedenktag wert ist …



aber doch irgend wie völlig paradox wenn nicht pervers ist …

denn die Aufgabe von Politik ist doch verfassungsmäßige Ordnung herstellen …



und nicht Gedenktage einrichten … zur Erinnerung an Umstände und Zeiten …

in denen das genau so wenig der Fall war wie heutzutage ...



die Karwoche soll aber auch die Kardinäle als Höchste Würdenträger nach dem Papst

an ihre Kardinaltugenden erinnern



also Gerechtigkeit und Mäßigkeit … Klugheit und Tapferkeit …

insofern nicht unähnlich den Richtern am Bundesverfassungsgericht (m/w/d) …



dort den Höchsten Würdenträgern nach dem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten

die es insbesondere mit der Gerechtigkeit auch nicht so genau nehmen …



fractus orbis … ferient ruinae …

und das trotz einer solchen Karyatide wie Angela Merkel ...



und das sogar in der Karwoche ohne Gedenken an Karitas …

selbst ohne jeden Gedanken an das eigene Karma …



‘Karona’ (?) mischt die Karten der Welt ganz neu auf ...

und Helmut Kohl nannte das schon zu seiner Zeit … ‘die Karawane zieht weiter’ ...







