Sonntag, 07 Juni 2020 | 23.159

Andreas Voßkuhle und ... die Gleichberechtigung des Teufels Frau

mein Gott ... weil Sonntag ist ... wer hätte das gedacht ...

daß sich so ne harmlose fast unverdächtige Pfarrerstochter ...



als so ein Biest herausstellt ...

nicht nur als wahre Teufels-Brut und Braut ...



sondern als regelrechte Partnerin und Frau des Teufels...

die sich ...



weil das nunmal in unserer Verfassung wortwörtlich so drinsteht ...

auf eigenständige Gleichberechtigung beruft ...



und allen Ernstes glaubt ... da sind wir also wieder bei der Pfarrerstochter ...

das hieße ... daß sie machen könne was sie wolle ...



die Würde des Menschen ist unantastbar ...

und die Würdigung des politischen Geschehens ist unabdingbar ...



und danach ist es nunmal so ...

die Verfassung hat bestimmte unverzichtbare Ziele ...



und wahrscheinlich hat auch der Teufel irgend welche Ziele ...

Frau Merkel kümmert aber weder das eine noch das andere ...



sie macht einfach was sie will ... und zwar spontan ...

ohne Rücksicht auf das woher und wohin ... was war davor und kommt danach (?) ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ... die von ihrer Regierung systematisch gehindert werden ...

und behindert werden ... ihren Nutzen zu mehren ...



das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt und Europäische Raumfahrt ...

Peterchens Mondfahrt ... Jesu Himmelfahrt (weil Sonntag ist) ...







