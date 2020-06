Samstag, 06 Juni 2020 | 23.158

Andreas Voßkuhle und ... GNTM ...

GNTM ... Germanys Next Top Merkel ...

mit AKK also Annegret Kramp Karrenbauer hat das ja schon mal nicht so doll geklappt ...



aber lag das nun wirklich an Annegret Kramp-Karrenbauer ?

sie ist kaum noch unfähiger als Angela Merkel !



aber natürlich ist die nicht so eine Top Betriebsnudel / Pausenclown / Spaßvogel / Zirkusdirektor ...

wie Angela Merkel !



wieder ein Musterbeispiel dafür ...

wie die Dinge beliebig verwechselt und vertauscht werden können ...



Herr Voßkuhle spricht immer so jovial vom funktionierenden Rechtsstaat ...

und vom Segen der Demokratie ...



obwohl er davon genau so wenig Ahnung hat ...

wie AKK vom professionellen politischen Handeln und Verhalten ...



in einem funktionierenden Rechtsstaat müßten vor allem drei Dinge funktionieren ...

Legislative ... Exekutive ... Judikative ... also die drei Gewalten ...



und es dürfte keine Rolle spielen ...

wer wie in welche Führungsposition kommt ...



weil die sich ja alle nach derselben Verfassung richten ...

und sich gegenseitig kontrollieren und korrigieren sollen ...



dann müßte also nur noch kontrolliert werden ...

od die das dann tatsächlich auch tun ...



und dafür stellt unsere Verfassung ...

die segensreiche Einrichtung der Verfassungsbeschwerde zur Verfügung ...



womit sich der Kreis an sich wieder schließt ...

das heißt ... das Volk steht am Anfang und am Ende der ...



Nahrungskette ... der Politiker ! ...

denn de facto hat das Volk keine wirkliche Chance ...



Verfassung hin und Rechtsstaat her ...

letztlich bestimmen dann doch Willkür und Beliebigkeit das politische Geschehen ...



denn de facto hat das Volk keine wirkliche Chance ...

weder am Anfang noch am Ende und zwischendurch schon gar nicht ...



es gibt bekanntlich kein Produkt ...

das ein anderer nicht schlechter und entsprechend billiger herstellen ...



aber dennoch mit höherem Werbeaufwand und höherem Gewinn vertreiben könnte ...

wie wäre sonst das Chaos bei Bahn und Post möglich ... zum Beispiel ...



oder beim Bau im allgemeinen ...

und beim BER im besonderen ...



so ist das in einem funktionierenden Markt ...

sagt da der Herr Voßkuhle ...



entsprechend gibt es auch kein Recht ...

das nicht nur von so genannten Rechts-Anwälten im allgemeinen ...



sondern auch vor allem von Richtern ganz speziell um-funktioniert und mißbraucht werden könnte

so ist das nunmal in einer funktionierenden Dikatatur ...



und das sagt natürlich niemand ... nicht mal Hannah Arendt ...

die bei der Erkenntnis stehen geblieben ist ...



'niemand hat das Recht sich mit einer Diktatur arrangieren zu müssen' ...

ich versuche da weiter zu machen ...



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... die Buddhisten und andere Hinduisten ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...







