Donnerstag, 04 Juni 2020 | 23.156

Andreas Voßkuhle und ... die Staatsraison ...

wir sind ein Staat ... das ist klar ...

bloß was für ein Staat ... das ist nach wie vor völlig unklar ...



als Staat gilt im allgemeinen eine Organisationsform ...

die sich ein Volk gegeben hat um im Zusammenwirken seine Interessen zu wahren ...



die so genannte Staatsraison ...

mit dem Grundsatz der Sicherung eben dieses Staates ... also dem des Volkes ...



nach dem Willen unserer völlig hirnverbrannten Regierungs-Chefin ...

ist deutsche Staatsraison aber nicht die Sicherheit des Staates der Deutschen ...



sondern die Sicherheit des Staates Israel ...

also des Staates der Juden ...



die Juden sind ein Volk ... das ist klar ...

bloß was für ein Volk ... das ist nach wie vor völlig unklar ...



Frage ist ... unter anderem ... also nur so zum Beispiel ...

ob das Judentum überhaupt eine richtige Religion ist ...



denn das Judentum hat inzwischen mindestens viermal

den Übergang zu einer halbwegs sinnvollen Religion verpaßt ...



als es nicht adaequat auf Jesus Christus reagierte ...

nicht auf die Reformation von Martin Luther ...



nicht auf die Aufklärung durch die moderne Wissenschasft ...

nicht auf die Gründung des eigenen Staates Israel ...



bei der wohl die bislang letzte Möglichkeit bestand ...

aus 'seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszutreten' (Immanuel Kant) ...



im Interesse der Sicherheit Israels wäre damit die spannendste Frage ...

ob Angele Merkel noch aus ihrem selbstverschuldeten Wahnsinn heraustreten kann ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... die Juden und andere Semiten ...

das Politische Thema ... Migrantifa und Migration ...







