Samstag, 04 April 2020 | 14.095

Andreas Voßkuhle und ... der Virus ...

den bisher gefährlichsten und schädlichsten Virus 'das' Virus zu nennen ...

ist in etwa genau so unsiinig wie plötzlich zu sagen 'das Mann' ...



oder in etwa ebenso originell und unpassend ...

wie Angela Merkel 'Mutti' zu nennen ...



wo im entsprechend übertragenen Sinne der Begriff 'Muttersau' ...

Anwendung finden müßte ...



jetzt wollen alle den Virus 'besiegen' ...

und lassen sich auch nicht schrecken von der Erkenntnis ...



daß das ein Pyrrhussieg par excellence wird ...

nach dem bekannten Prinzip ...



Virus besiegt ... nicht nur mit letzter Kraft ...

sondern auch mit dem letzten Atemzug ...



dazu kommt noch das Faktum der überholenden Kausalität ...

da will man grad noch unmbedinmgt den Virus besiegen ...



da läuft odere fährt etc außen ...

der Zusammenbruch des gesamten Wirtschafts und Gesellschafts Systems vorbei ...



das kann man jederzeit im Stadtbahnverkehr beobachten ...

zum Beispiel fahren S-Bahn und Regio gleichzeitg am Alexander Platz los ...



an den Hackeschen Höfen muß die S-Bahn halten ...

die Regio rauscht außen vorbei ...



an der Friedrich Straße muß auch die Regio halten ...

deshalb holt die S-Bahn sie hier wieder ein ...



die fährt aber im selben Moment wieder weiter zum Hauptbahnhof ...

und wenn dann die S-Bahn endlich auch am Hauptbahnhof ankommt ...



sieht sie allenfalls noch die Rücklichter der Regio-Bahn ...

und so ist das auch mit der Lösung der Corona-Krise ... der Zug ist doch längst abgefahren ...



jetzt könnte immer noch ein Spurt trepp-ab / trepp-auf helfen ...

wenn man den abfahrbereiten ICE auf Gleis 13 erreicht ...



schlimmstenfalls könnte man noch schnell einen Hubschrauber chartern ...

aber da sind wir dann endgültig wieder im Bereich der Politik ...



denn das sind die ebenso berühmten wie berüchtigten so genannten Politischen Entscheidungen ...

die gerade Frau Merkel scheut wie der Teufel das Weihwasser ...







