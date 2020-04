Sonntag, 05 April 2020 | 14.096

Andreas Voßkuhle und ... die Religion ...

weder das Christentum noch das Judentum ...

obwohl sie mit einem wahnsinnig hohen ethischen und kulturellen Anspruch daherkommen ...



haben bisher einen nennenswerten Beitrag geleistet ...

zur Entwicklung dieser uns geschenkten Welt ...



als Lebens und Arbeitsraum ... als Wohnung und Werkstatt ...

als Zuflucht und Zuhause ...



für naja eben die Menschen bzw das Menschliche ...

geschweige die Götter bzw das Göttliche ...



irgend wie waren die alten Griechen und Römer da weiter ...

in ihrem Verständnis ... daß auch Götter eben nur Menschen sind ...



ganz zu schweigen vom Islam ... und oder was da sonst noch ...

unter dem Begriff Weltreligion so umherschwirrt ...



wohin man guckt ... was immer man nimmt ...

es gibt nur Streit und Kampf ... Krieg und Terror ...



das Problem ist das gleiche wie beim Recht bzw bei Herrn Voßkuhle ...

die maßgebenden geschweige verantwortlichen Kräfte ...



räkeln sich ungeniert in ihren Sesseln ...

und verweigern dem Volk die system-relevante Erörterung der Dinge ...



um auf einen halbwegs tragbaren gemeinsamen Nenner zu kommen ...

in dem der Ansatz für einen nächsten weiterführenden Schritt steckt ...







