Freitag, 03 April 2020 | 14.094

Andreas Voßkuhle und ... Corona und das alte Rom ...

jetzt wird also fieberhaft (sic) danach gesucht ...

wie man diesen Virus aus der Welt schaffen könnte ...



und dazu werden unzählige Gutachten etc geschrieben ...

die dann in unzähligen Talkshows etc durchgehechelt werden ...



obwohl das bereits erkennbar völlig an der Sache vorbei geht ...

und also wiederum nur denen hilft ... die gar nicht betroffen sind ...



vielleicht sollte man sich mal an die bereits im alten Rom verbreitete Weisheit erinnern ...

'quod non est in actis non est in mundo ...'



soll heißen ... man legt einfach keine Akten (...) mehr an ...

und schon ist vielleicht nicht der Virus aber das Problem (!!!) aus der Welt ...



und man könnte sich auf das konzentrieren ...

was hier der Kern des Problems ist ...



und der Kern ist eben nicht die Einzelfallbetrachtung dieses Virus ...

sondern die Gesamtbetrachtung und Würdigung aller (!!!) Umstände ...



die nicht nur im alten Rom ... geschweige im modernen Italien (!)

eben das ausmachen ... was nunmal 'unsere heutige Welt' ist ...



und das geht eben nur auf der Basis des Rechts ...

und dem Zugeständnis der rechtlich relevanten Erörterung der Dinge durch den Höchsten Richter ...



die Toten von Corona ...

das sind die Toten von Herrn Voßkuhle ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen