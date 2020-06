Mittwoch, 03 Juni 2020 | 23.155

Andreas Voßkuhle und ... der würdige Staat ...

die Würde des Menschen ist unantastbar ...

wir sind also ein würdiger Staat ...



die Rechte des Menschen sind unverletztlich ...

wir sind also ein gerechter Staat ...



hier herrscht das Volk ...

wir sind also ein demokratischer Staat ...



das Wohl des Volkes steht an oberster Stelle der Politik ...

wir sind also ein sozialer Staat ...



wir glauben an Jesus Christus ...

wir sind also ein christlicher Staat ...



wir (Männer) behandeln Frauen wie Göttinnen ...

wir sind also ein feministischer Staat ...



so steht es zumindest in der Verfassung ...

in der Realität ist in etwa genau umgekehrt ...



von Göttinnen keine Spur ...

es gilt immer nur 'der ! liebe ! Gott ! ...



und allenfalls wenn nicht gerade erst recht und noch mehr ...

seine Stellvertreter und Lobbyisten etc ...



wie glauben an gar nichts ...

nicht mal an das was wir wissen ...



und so weiter ...

wie gehabt .,..



*



das Politische Buch .,..

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Tramnsatlantischen Nachbarn .,..

das Po-litische Thema ... der Wandel ... demographisch klimatisch ...etceteratisch ...







