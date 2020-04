Freitag, 10 April 2020 | 15.101

Andreas Voßkuhle und ... die Rauschtat ...

jetzt brüsten sich unsere Regierungs-Chefs (m/w/d) damit ...

daß sie harte Strafen verhängen ...



wenn jemand sich nicht an ihre Anweisungen hält (???) ...

zum Beispiel in Sachen Corona ...



das stellt unsere Rechtsordnung auf den Kopf ...

was allenfalls noch so zu erklären ist ... daß die Leute eben gar keinen Kopf haben ...



denn nach unserer Rechtsordnung wird ... umgekehrt ... bestraft ...

wer vorsätzlich ... und sei es mit bedingtem Vorsatz ...



oder fahrlässig ... oder sei es sonst vor lauter Blödheit ...

den Zusammenbruch des Staates herbeiführt ...



insbesondere bzw spätestens dann wenn ...

wenn auf Grund des Zusammenbruchs des Staates ...



weitere gravierende Schäden und Folgeschäden und Schadenfolgefolgeschäden auftreten ...,

wie ebn zum Beispiel Corona ...



als Folge davon der angeblich unvermeidliche Shutdown ...

praktisch des gesamten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens ...



und als Folge davon wiederum die Beseitigung unserer verfassungsmäßigen Ordnung .

inclusive aller kulturellen Grundlagen ...



heute ist in diesem Jahr Karfreitag …

der Tag an dem vor rund 2000 Jahren Jesus Christus hingerichtet wurde …



bzw gekreuzigt wurde … wie das damals so üblich war …

und nachdem eine Art Volksentscheid das so beschlossen hatte …



die Passionszeit gilt als dem Leiden und Sterben Jesu Christi gewidmet …

konsequenterweise wäre die Zeit danach dann die Zeit des Lebens und der Freude …



insofern ist nicht ganz auszuschließen …

daß Jesus zwar aufgefahren ist gen Himmel und sitzet zur Rechten Gottes …



daß er … wenn er sich hinlegt … sich aber zu den 77 Jungfrauen legt …

weil er seinen Job hier auf der Erde ja erfüllt und abgeschlossen hat ...



das würde auch erklären … warum wir von Jesus Christus …

nicht längst mal schon wieder was gesehen und gehört haben …



denn bekanntlich steht hinter jedem erfolgreichen Mann kluge Frau …

aber Siebenundsiebzig (?) … das reiccht ja fast für Tausend und eine Nacht ...



