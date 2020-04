Donnerstag, 02 April 2020 | 14.093

Andreas Voßkuhle und ... die Juden ...

jüdisches Leben heute … jüdische Kultur heute ...

das ist nach wie vor ein Musterbeispiel für ‘auf halbem Wege stehen bleiben’ ...



das heißt einen Schritt vormachen … aber den anderen nicht nachziehen …

und das heißt letztlich stehen bleiben ...



bzw sich im Kreis drehen … wenn man den ersten Schritt zurücknimmt …

und beim nächsten Versuch jeweils neben den vorherigen setzt …



mit anderen Worten … jüdisches Leben ist wie katholisches Leben …

und oder wie Grünes / Linkes / Rechtes / Freies etc



ein Musterbeispiel fürs ‘bloß nicht loslassen’ ...

sondern hartnäckig bis zum Eintritt der Nachhaltigkeit



immer wieder und immer weiter zu beweisen versuchen …

im alten also falschen Leben dann doch noch ein neues bzw richtiges hinzukriegen ...



alle Kultur ist letztlich Rechtskultur …

bzw also die Kultur einer Rechtsordnung …



die nicht nur garantiert … daß niemand es unternehmen darf …

die Dinge hinter den bereits erreichten Stand der Entwicklung zurückzudrehen …



sondern auch garantiert … daß es konsequent unternommen wird …

die Dinge weiter zu entwickeln ...



man kann doch nicht immer wieder alles einfach so stehen lassen …

während sich die Welt nicht nur weiter dreht sondern auch weiter bewegt …



sondern muß sich an einem Pol orientieren … wenn nicht einem Ziel …

also dem state of the art …



der doch heute schon wieder 24 Stunden weiter ist als gestern …

wie ein Schiff das mit 40 km/h fährt und nach 24 Stunden 1000 km weiter ist …



wenn nicht grad ein Eisberg dazwischen kommt …

und unabhängig davon wie die Fahrt im Einzelfall ist …



und daß man das wegen eventuell notwendiger Kurswechsel …

nicht einfach per Luftlinie rechnen kann ...



denn bei 400 km nach Süden … zum Beispiel …

dann 200 km nach Westen … dann 400 km nach Norden



ist man auf der ursprünglichen Höhe eben auch nur 200 km weiter …

obwohl man 1000 km gefahren ist ...



‘state of the art’ ist nicht Stillstand sondern Bewegung …

ist wie … ‘wenn man ein neues Ufer erreichen will muß man das alte loslassen’ ...







