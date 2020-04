Donnerstag, 02 April 2020 | 14.093

Andreas Voßkuhle und ... Corona und die Beseitigung ...

jetzt machen sich wieder alle mehr oder weniger unmaßgeblichen Leute ...

die wildesten Gedanken über die so genannte 'Beseitigung' der so genannten Corona-Krise ...



als wäre das so einfach wie ... zum Beispiel ...

die Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...



und als wäre das eine Art Spielfeld um nicht zu sagen Spielcasino ...

für 'alle Dilettanten dieser Welt vereinigt Euch' ...



und indem man den Bock zum Gärtner macht (m/w/d) ...

also à la Angela Merkel ...



während diejenigen auf die es ankommt ...

also ... zum Beispiel ... die Dritte Gewalt allgemein ...



oder der Bundesverfassungsgerichtspräsident ganz speziell ...

völlig ungerührt weiter in ihrem Winterschlaf dahindämmern ...



bzw ... wenns das wäre ... das ginge ja vorüber so wie jede Krise ...

nein ... es ist dieser immerwährende Büroschlaf der Sesselpfurzer ...







