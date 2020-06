Dienstag, 02 Juni 2020 | 23.154

Andreas Voßkuhle und ... der Heilige Geist (1) ...

Dienstag nach Pfingsten ist in Frankfurt am Main Wäldchestag ...

im 'Wäldchen' wie gesagt ... nicht am Main ...



in Frankfurt an der Oder machen sie vielleicht einen Slubice-Tag ...

das ist auch so eine Art Sachsenhausen der Stadt am Main ... direkt an der Oder ...



ansonsten aber ist business as usual ...

an der Spree mißhandeln Frau Merkel und Herr Schäuble das Volk ...



am Rhein Herr Voßkuhle die Verfassung ...

an der Havel Herr Woidke den Bundesrat bzw Bundesstaat ......



von den anderen Strateginnen und Strategen ganz abgesehen ...

wie Steinmeier und Weidmann ... Bedford-Strohm und Bätzing ...



bzw Käßmann ...

um irgend wie da wenigstens pro forma noch eine Frau mit reinzubringen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...

Unions-Nachbarn ... Corona-Nachbarn ... Flüchtlings Nachbarn ...



das Politisdche Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Katrin Bauerfeind und Gleichstellung ...

Feminismus und Emanzipation ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen