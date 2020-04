Mittwoch, 01 April 2020 | 14.092

Andreas Voßkuhle und ... Corona ....

jetzt überbieten sich vor allem die SPD-Bonzen in ihrem Erfindungsreichtum ...

wie man der so genannten Krise Herr werden könnte ...



die einen wollen den Reichtum besteuern ... also den richtigen Reichtum ...

die anderen wollen gar eine globale Allianz schmieden ...



anscheinend solange der Virus heiß ist ...

sonst verläuft sich dieser Schwachsinn am Ende noch im Sande ...







