Andreas Voßkuhle und ... die Regierungs-Chefin ...

das Problem ist doch gar nicht bzw jedenfalls nicht nur ... auf längere und unbestimmte Frist ...

die Verantwortlichen dazu und dahin zu bringen ... daß sie verantwortlich handeln ...



bzw die Verantwortlichen so lange immer wieder auszuwechseln ...

bis sich einer findet ... der einigermaßen paßt ...



sondern auch ... sofort / unverzüglich ...

alles (!!!) zu tun und in die Wege zu leiten / auf den Weg zu bringen ... der bekanntlich das Ziel ist ...



was zum Ausgleich des bereits entstandenen Defizits nötig ist ...

das kann man doch nicht ständig weiter so mit oder gar vor sich herschieben ...



bis sich einer findet der wenigstens das laufende Geschäft einigermaßen professionell erledigen kann ...

s. Gerechtigkeit ... s. Justitia ...



das ist doch richtig lachhaft ... und deshalb lacht sich ja auch die Frau Kanzlerin eher noch tot ...

als daß sie sich auf sowas wie eine verfassungsmäßige Ordnung einläßt ...



wenn das Bundesverfassungsgericht immer wieder ebenso affig wie stolz sagt ...

'dem Gesetzgeber wird aufgegeben ...'



nämlich das Defizit und also das Unrecht bzw das Gesetz so anzupassen ...

daß das Gesetz zum Unrecht paßt ... !!!



nicht das Gesetz muß an das Un-Recht angepaßt werden ...

sondern das Un-Recht muß be-sei-tigt werden ... damit alles wieder in unser Recht paßt ...



