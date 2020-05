Sonntag, 31 Mai 2020 | 22.152

Andreas Voßkuhle und ... die Kanzlerin des deutschen Bundes ...

wir wissen schon ... Gott ist eine Frau ...

und auch das Recht bzw die Gerechtigkeit ... also Justitia ist eine Frau ...



und jetzt kommt noch Corona ... die Göttin der Gesundheit ...

auch eine Frau ...



ständig bespricht sich die Frau (sic) Bundeskanzlerin mit irgend welchen Leuten ...

Ministern / Ministerpräsidenten / RegierungsChefs / StaatsChefs etc ... (m/w/d)



die Hauptaufgabe des Bundeskanzlers ist laut Verfassung 'Führung' ...

demokratische Richtlinien bestimmen ... Verantwortung tragen ...



Besprechungen aus denen herauskommt ...

daß dann doch jeder machen kann was er will ... beliebig ... willkürlich ...



sind aber alles andere als 'Führung' ...

sondern allenfalls Ver-führung ... zur Diktatur ...



Frau Merkel hat es geschafft ... die ursprüngliche Bundesrepublik Deutschland ...

komplett umzufunktionieren ...



in eine DDR-sozialistisch/kommunistisch/idiotische Diktatur ...

jetzt nicht mal mehr mit Reisefreiheit ...



bloß merkelt das eben niemand bzw will das niemand wahrhaben ...

abgelenkt und verblödet von diesen supergleichvorausgeschalteten Medien ...



zu einem Teil wegen der eigenen Idiotie ...

zum anderen Teil zur Wahrnehmung und Pflege der eigenen Interessen und Absichten ...



*



die Politische Pfingst Sonntags Predigt ...

das Kloo-ballistische Europa ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt ... Europäische Raumfahrt ... Peterchens Mondfahrt ... Kommando Himmelfahrt ...







