Andreas Voßkuhle und ... die Polizeikontrolle ...

gerade mal wieder beobachtet ...

wie eine Polizeistreife mit den ihr eigenen Adleraugen erkannt hat ...



daß ein vor ihr fahrenmdes Auto offensichtlich 'tierfergelegt' war ...

und das hieß Blaulicht einschalten ... anblinken ... anhalten ... auf der rechten Fahrspur ...



und dann haben die über eine Stunde lang mitz dem Pärchen im Auto verhandelt ...

immer wieder gemessen ... Betriebsanweisung studiert ... telefoniert ...



und die Fahrbahn blockert ... mit zwei Polizeiautos und einem Polizeimotorrad ...

sowie dem Abschleppwagern ... der nach einer Dreiviertelstunde ankam ...



aber auch nicht gleich zum Einsatz kam ...

denn immer noch wurde gemessen und gelesen ... studiert und telefoniert ...



aber dann ... nach 20 Minuten kam das Zeichen des leitenden Polizisten ...

Daumen hoch ... das hieß Aufsatteln ...



und prompt setzte sich der Abschleppwagen auch in Bewegung ...

und blockerte auch die linke Fahrbahn ...



aber das dauerte jetzt nur noch 10 Minuten ...

dann setzte sich der Abschleppwagen vor die Schlange ...



so daß wenigstens eine Fahrspur wieder frei war ...

dann nochmal 5 Minuten ...



bis der Abschleppfahrer alle Unterlagen und Unterschriften hatte und wegfuhr ...

und dann nochmal 5 Minuten ...



bis auch die Polizeifahrzeuge wegfuhren und sich der Stau auslöste ...

während das Pärchen zu Fuß seiner Wege ging ...



an dieser Geschiochte wird deutlich ...

was die Ursache für die aktuelle Welt-Wirtschafts/Kultur/Rechts/Gesundheits/etc-Krise ist ...



je kleiner die Details sind ...

desto massiver werden alle verfügbaren personellen und technischen Mittel eingesetzt ...



um sie zu kontrollieren ...

die so genannte Große Politik wird dagegen nicht im Geringsten kontrolliert ...



im Gegenteil ... da werden die ebnso offensichtlichen 'Tieferlegungen' ...

umso massiver von Medien und Managern ... Kirchen und Kultur unterstützt und gefödert ...



