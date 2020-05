Freitag, 29 Mai 2020 | 22.150

Andreas Voßkuhle und ... die Gemeinschaftsscheiße ...

Angela Merkel sagt bekanntlich immer wieder ...

das müssen wir gemeinsam machen ...



Helmut Kohl hat immer wieder gesagt ...

es kommt darauf an was hinten rauskommt ...



jetzt haben wir sie also ...

diese Kohl / Schröder / Merkel - Gemeinschaftsscheiße ...



und das Klo ist verstopft ... das heißt ...

nicht Corona sondern der Gestank wird uns betäuben und umbringen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamisten und andere Antisemiten ...

das Po-litische Thema ...Gesundheit und Pflege ...







