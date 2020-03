Montag, 30 März 2020 | 14.090

Andreas Voßkuhle und ... der blanke Wahnsinn ...

es ist der Horror ... aber er hat Methode ...

... eine um nicht zu sagen 'die' rechtsstaatliche Methode !!!



das muß man sich mal illustriert vorstellen ... die Welt steht still ...

Arbeit und Industrie ... das öffentliche und gesellschaftliche Leben ...



aber der Krieg in allen Facetten geht ebenso ungerührt wie grausam weiter ...

und die Reichen werden ebenso ungeniert wie ungehindert immer reicher ...



und alle lassen sich von Mutti weis-machen ...

das läge an einem Virus ...



und dann sagt die Frau Mama ... ich geh fort ...

und mache weiter meinen üblichen Betriebsnudelunsinn ...



und Ihr bleibt da ... das heißt Ihr bleibt mal schön zu Hause ...

und dann ist der Spuk nach ein paar Tagen eh wieder vorbei ...



zum Beispiel ... was jetzt wirklich helfen könnte ...

wäre unbedingte Ausgangsspoerre und jegliches Kontaktverbot ...



für Anne Will und Maybritt Illner et al ...

geschweige Markus Lanz und Frank Plasberg et al ...



das ist dasselbe wie 'der Krieg geht weiter' ...

das ist dasselbe wie 'Öl ins Feuer gießen' ...



das macht die Sache immer nur noch schlimmer ...

Corona ist nicht Ursache ... sondern Folge der so genannten Krise ...



jetzt fokussiert sich alles auf die Frage ...

die Auswirkungen der so genannten Corona-Krise seien nicht abschätzbar ...



das ist aber regelrechte Vogel-Strauß-Politik ...

gegenüber den eigentlichen Bedrohungen Gefahren Risiken Schäden Verlusten ...



wenn ein Haus eh am Zusammenbrechen ist ... und es kommt eine Flut ...

die sich großflächig bzw eben pandemisch um das Haus herum verbreitet ...



und letztlich natürlich auch das Haus endgültig zum Einsturz bringen könnte ...

dann ist die Frage nicht ...



die Auswirkungen der Flut einzudämmen oder (nur) zu verlangsamen ...

bzw Schäden zu verhindern die die Flut anderswo dann anrichtet ...



sondern dann muß alles daran gesetzt werden ... das Haus so zu stabilisieren ...

daß es die Flut übersteht ...







