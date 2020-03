Sonntag, 29 März 2020 | 13.089

Andreas Voßkuhle und ... cherchez-la-femme ...

es heißt doch immer …

hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine lebenskluge Frau …



im entsprechend übertragenen Sinne gilt das auch für die Evolution …

man kann zurückdenken so weit wie es nur geht … also bis hinter den Urknall …



oder vorausdenken so weit wie es nur geht …

also bis über dieses irgend wann implodierende Universum hinaus ...



man kommt an der Erkenntnis nicht vorbei …

dahinter steht immer ein allwissender bzw allmächtiger Gott …



soweit man das jetzt nicht als Beweis dafür ansehen muß …

Gott ist eine Göttin ...



und auch das mit der Dreifaltigkeit in Dreieinigkeit kriegen wir hin ...

denn auch Frauen sind in der Regel dreierlei ...



Partnerin und Mutter und ...

naja ... Frauen an und für sich sind sie natürlich auch ...



man könnte jetzt fragen ... und was zuerst ...

aber das ist dann wieder so wie mit der Henne und dem Ei...



und bleiben selbst damit im Bereich des (Ewig)Weiblichen ...

das uns hinanzieht ... oder wie war das mit Himmelfahrt ... (?) ...







