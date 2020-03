Donnerstag, 26 März 2020 | 13.086

Andreas Voßkuhle und ... sein persönlicher Krieg ...

- Hölle wo ist Dein Sieg ? ...

die ebenso absichtliche wie absichtsvolle Unterschlagung von Verfassungsbeschwerden ...

ist Rechtsbeugung und Hochverrat ...



die ebenso bewußte wie konstruktive Unterstützung ...

der so genannten Politik Merkel / Schäuble / Voßkuhle ...



ist Rechtsbeugung und Hochverrat ...

also regelrechter Angriff und Beseitigung ...



nicht nur der verfassungsmäßigen Ordnung ... und nicht nur des Staates ...

sondern des Volkes in seiner gesamten Integrität ...



die ebenso kontrollierte wie gemanagte Ignoranz und Arroganz ...

die eingerichtete und ausgeübte Mißachtung und Mißhandlung der Betroffenen ...



gegen Beschwerden und Klagen ... Widerspruch und Widerstand ...

Demonstrationen und Proteste ... Attentate und Terror ...



ist Rechtsbeugung und Hochverrat ...

das ist Krieg gegen das Volk und seinen Staat ...



wann hört dieser Wahnsinn mal auf ... ???

das ist noch schlimmer als Hitler und Stalin und alle Konsorten zusammen ...



es gibt nun mal kein richtiges Leben im falschen ...

und schon gar nicht wenn man gleich am Anfang in den falschen Zug steigt ...



und wenn nicht nur der Widerstand ignoriert wird ...

sondern auch die mögliche Abhilfe ... !!!







