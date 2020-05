Montag, 25 Mai 2020 | 22.146

Andreas Voßkuhle und ... der Mars ...

es ist ja schon fast nichts Ungewöhnliches mehr ...

daß man gesund nach China fliegt ... und kommt krank zurück ...



zum Beispiel mit einem Virus ... den angeblich kein Mensch kennt ...

und sich dann rausstellt ... daß man seit Jahren damit forscht und arbeitet ...



die Episode mit China ist noch nicht ausgestanden ...

da denken die ganz oben Verantwortlichen schon daran ...



sowas Ähnliches jetzt auch mit dem Mars auszuprobieren ...

wenigstens ein paar Gesteinsproben soll die Sonde mit zurückbringen ...



allen Erkenntnissen der Johann Wolfgang von Goethe Forschung zum Trotz ...

wozu in die Ferne schweifen ... wenn doch China und der Himalaya liegt so nah ... etc ...



erstaunlich ist im übrigen ...

daß das Unternehmen als Missionsszenario geplant wird ...



wenn man anscheinend also glaubt ... auf dem Mars missionieren zu können ...

sind die Erwartungen doch ziemlich hoch gesteckt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ... ihre Kroatischen Nachbarn mit ihrer Ministerratspräsidentschaft ...

das Po-litische-Thema ... Arbeit und Leben ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen