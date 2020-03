Donnerstag, 26 März 2020 | 13.086

Andreas Voßkuhle und ... Corona ...

Corona stellt jetzt alles auf den Kopf …

so als wäre Krieg …



es fehlt jetzt nur noch … daß nachts auch kein Licht mehr angemacht werden darf …

wegen der befürchteten Bombenangriffe …



Corona ist also wie Krieg … das heißt es bleibt kein Stein mehr auf dem anderen …

und folgt insoweit der Erkenntnis …



wer nicht mit der Zeit geht … muß mit der Zeit gehen ...

das heißt … wer nicht ständig die Gegebenheiten und Entwicklungen beobachtet

und sich ihnen anpaßt …



der wird irgend wann eben durch den Gang der Dinge und die Entwicklungen

unfreiwillig gezwungen zu agieren bzw zu reagieren ...



das Schlimmste an der gegenwärtigen Situation ist …

daß diejenigen … die bisher schon noch nie versucht haben …



nicht nur verfassungsgemäß …

sondern überhaupt wenigstens halbwegs professionell zu regieren (…) …



jetzt hartnäckig und verniedlichend behaupten … diese Katastrophe (!) sei eine ‘Krise‘

und die könnte sie auch ohne weiteres managen … und vor allem auch bezahlen …



sie konnten den Brexit nicht verhindern …

behaupten aber die neue Situation sein ohne weiteres zu handeln …



sie können und wollen den Krieg zum Beispiel in Syrien nicht verhindern …

treffen sich aber nach wie vor mit Putin und Erdogan zum Tee ...



jetzt geht es also um gesundheits / sozial / Staats-politische Entscheidungen ...

das ist bisher noch nie auf verfassungsmäßiger Grundlage versucht worden …



es ist schon fast wieder faszinieren bzw dieses Jenninger‘sche phaenomenon ...

das mit anzusehen …



dieses hilflose und ignorante Agieren der politischen Kräfte …

bei gleichzeitigem Höchstmaß an Arroganz und Brutalität ...







