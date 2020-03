Mittwoch, 25 März 2020 | 13.085

Andreas Voßkuhle und ... die 'besonderen Organe' der BRD ...

die Volksvertreter (m/w/d) tagen heuer offiziell im Plenum …

und Plenum heißt an sich ‘alle bzw vollzählig …‘



aber wenn die Volksvertreter es besonders eilig haben ...

dann wird eben mal vereinbart …



daß es reicht … wenn aus jedem Land nur ein Vertreter da ist ...

das sind dann 16 bzw rund 22 % …



vom Bundestag ließe sich das leicht noch unterbieten bzw übertreffen … je nachdem

wenn man vereinbart … daß von jeder Partei nur einer da sein braucht …



und wenn dann bei einer als ‘Beratung‘ angesetzten Tagesordnung …

aber keiner das Wort haben geschweige denn ergreifen will ..



dann ist so eine Plenarverhandlung zack zack schneller zu Ende …

als sie angefangen hat …



bzw dann dauert die Ankündigung der nächsten Sitzung durch den Präsidenten …

länger als die gerade stattfindende aktuelle Sitzung ...



und dann sind zack zack 156 Milliarden Euro mal eben so rübergeschoben …

bis zur nächsten Corona-Sondersitzung …



die Unterschlagung von Verfassungsbeschwerden ist Rechtsbeugung ...

zum Nachteil des Volkes und 'seines' Staates ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen