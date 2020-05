Samstag, 23 Mai 2020 | 21.144

Andreas Voßkuhle und ... Saxana ...

Saxana heißt eigentlich Nicole Schötschel ...

und ist bildende / gestaltende / malende Künstlerin ...



in Leipzig ... wie der Name schon sagt ...

zusammen mit ihrem Lebenspartner Helge Hommes ... haben sie das Lebensthema ...



'Die Architektur der Natur ... und kann der Mensch daraus was lernen ?'

dieser geradezu existenziellen Frage der Gegenwart der Menschheit ...



Helge & Saxana vertreten die Auffassung ... ja der Mensch kann ...

womit ja nichts dazu gesagt ist ... ob das dann auch reicht ...



zumindest eine bessere Welt sei aber möglich ...

deshalb ließen sie sich in diesem Bemühen auch durch nichts aufhalten ...



vor allem mit Kunst ließe sich eine bessere Welt auch gestalten ...

man muß das nur erst mal richtig auf dem Radar haben ...



man könnte also fast sagen ...

Kunst ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ...



da sind wir aber schon wieder bei dem Thema ...

'der Geist ist willig ... aber das Fleisch ist halt stärker ... oder so ...



Helge & Saxana ... we are unstoppable ... another world is possible ...

Malerei und Plastiken ...



eine Bilderwelt aus Aktionen im Hessischen Reinhardswald ...

und im Nordrhein-Westfälischen Hambacher Wald



zur Zeit exclusiv in der Galerie von Michael Schmalfuß und Friederike Brüggen ...

www.galerie-schmalfuss.de ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch-Nachbarschaftliche Europa ...



Deutsche und ... Buddhisten / Dalailamisten / Hinduisten und andere Isten ...

das Po-litische Thema ... Bildung / Erziehung / Reifung ...







