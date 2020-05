Freitag, 22 Mai 2020 | 21.143

Andreas Voßkuhle und ... Barack Obama ...

Barack Obama wirft seinem amtierenden Präsidenten vor ...

eine chaotisch katastrophale Politik zu machen ...



abgesehen davon ... daß das wiedermal typisch sozialistischer Schwachsinn ist ...

beweist es wiedermal wie Politik auf der obersten Ebene funktioniert ...



erst selbst politisch ein katastrophales Chaos herstellen ...

in dem solche Nachfolger fast kampflos ins Amt kommen ...



denn wirklich kämpfen tun die so genannten Demokraten ja nicht ...

jedenfalls nicht mit adäquaten Waffen sondern eher so mit Spielzeug Waffen ...



alles so in der Art ... 'wer nicht kämpft hat schon verloren' ...

kämpfen nicht ... weil sie die adäquate Waffe nicht bedienen können ... die Verfassung !!!



und dann ... als wären es nichts als Champignons ...

mit Dreck bewerfen ...



statt wenigstens jetzt zu zeigen ...

wie man's vielleicht doch nicht nur anders sondern auch besser machen könnte ...



daß da auch jetzt nichts kommt ... außer Beschimpfungen ...

beweist wie doppelt hirnrissig dieser Mann und sein ganzes Umfeld ist ...



Schwarzer Rappe ... Schwarze Null ... Schwarzes Loch ...

cherchez la femme ... Angela Merkel im Kleinen Schwarzen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische / Banal Zänkerische Europa ...



Deutsche und ... die Islamiten und andere Antisemiten ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ...







