Donnerstag, 21 Mai 2020

Andreas Voßkuhle und ... l'Ascensione ...

im Iran ... zum Beispiel ... also dort wo seit Jahrtausenden mal Persien war ...

gibt es kein Recht ... nur Religion ...



in der Bundesrepublik Deutschland ...

also dort wo seit Jahrtausenden mal Germania war ...



gibt es auch kein Recht ... nur Gesetze ...

aber auch keine Religion ... also Glaube ... nur Ideologie ... also Unglaube ...



noch immer glaubt man hier ...

Jesus Christus sei 'aufgefahren gen Himmel und sitzet zur Rechten Gottes' ...



wir wissen aber inzwischen ... Gott ist eine Frau ... also dann seine Mutter ...

bzw genau genommen dann die Mutter seiner Mutter ... also seine Großmutter ...



das heißt ... das mit dieser Welt machen die Frauen eigentlich unter sich aus ...

und lassen die Männer in dem Glauben sie seien der Vater ... Gott Vater ...



auch wieder so ein typisch männlicher Irrglaube ...

aber das ist wie mit den Prognosen ...



es kommt nicht darauf an ob und oder inwieweit sie stimmen ...

sondern daß man überhaupt eine hat ...



weil auch eine falsche Prognose den Betrieb in Gang setzt als wärs eine richtige ...

und nur darauf kommt es letztlich an ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... die Juden und andere Semiten ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







