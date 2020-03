Samstag, 21 März 2020 | 12.081

Andreas Voßkuhle und ... die Verantwortung ...

Frau Merkel sagt immer ...

man müsse die Verantwortung 'sehen' ...



Herr Schäuble sagt dann ...

ja aber man müsse die Verantwortung auch 'übernehmen' ...



jetzt müte Herr Voßkuhle sagen ...

ja aber in der Verfassung steht doch ... Ihr sollt die Verantwortung 'tragen' ...



macht er aber nicht ...

und genau darin liegt die ganze Tragik des aktuellen Geschehens ...



einer so genannten Krise ... weil die Realität niemand sehen will ...

geschweige Frau Merkel / Herr Schäuble / Herr Voßkuhle ...







