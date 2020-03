Freitag, 20 März 2020 | 12.080

Andreas Voßkuhle und ... der Virus ...

jetzt hat die Merkel diesen 'verpißten scheiß Aperol Spritz' Virus in die Welt gesetzt ...

ohne daß es jemand richtig gemerkelt hat ...



und deshalb kann die Merkel jetzt auch dauernd Ansprachen und Reden halten ...

in denen sie 'erklärt' (!) ... was sie nun alles dagegen tun will ...



und da merkt natürlich auch wieder niemand ...

eben weil die ja alle mehr oder weniger besoffen sind ...



bzw bekifft und mit Drogen vollgepumpt ...

genau geagt also zurechnungsunfähig ...



daß das was sie dagegen tun will gar nicht reicht ...

weil die ganze Sache längst eine Dimension erreicht hat wie beim Zauberlehrling ...



'die Geister die ich rief ... die werd' ich nun nicht los ...'

der Zauberazubi von heute würde wahrscheinlich einfach sagen ... fuck you ...







