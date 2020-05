Mittwoch, 20 Mai 2020 | 21.141

An dreas Voßkuhle und ... der Rechtsstaat ...

das ist alles so unglaublich unfaßbar brutalstmöglich grausam ...

der Höchste Richter im Staat faselt ständig rum von Demokratie und Gerechtigkeit ...



und hat offensichtlich keine Ahnung ...

wovon er da eigentlich redet bzw was er da sagt ...



und fühlt sich nur deshalb so stolz und wichtig als Interviewter ...

weil er merkt daß die Interviewer noch weniger Ahnung haben ...



der Rechtsstaat heißt zwar Rechtsstaat ...

hat aber mit dem Recht im eigentlichen Sinne ... also mit Gerechtigkeit ...



eigentlich nichts zu tun ... sondern nur im übertragenen Sinne ...

also dadurch das Gesetze für Recht erklärt werden ...



die mitunter das glatte Gegenteil von Recht sind ...

also herrschendes Recht als haarsträubendes Unrecht ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... der Wandel ... klimatisch /demographisch / zivilisatorisch ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen